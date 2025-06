Durch einen verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit von Ronny Schmidt sicherte sich der SV Arminia am Wochenende einen Punkt beim 2:2-Remis daheim gegen Empor Klein Wanzleben. Die Elf vom Jahnsportplatz um Trainer Frank Cebulla konnte durch dieses Remis nur einen Teilerfolg erreichen. Weiterhin hängen die Buckauer in den Niederungen der Tabelle fest.

Buckau. Vor der Partie schien nur ein Heimerfolg gegen Klein Wanzleben zu zählen. Nach dem Spiel mussten die Buckauer kräftig durchatmen, denn mit einer Niederlage wäre der direkte Konkurrent enteilt. Doch auch das Unentschieden scheint letztlich bereits zu wenig zu sein. Denn zu glücklich fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit in einem Spiel, welches die Buckauer auch klar hätten verlieren können.

Beide Mannschaften boten in der Anfangsphase Magerkost. Wahrscheinlich gebremst von der Tabellensituation, denn auch Klein Wanzleben ging nicht direktes Risiko, sondern spielte abwartend. Gefordert waren die Platzherren, die jedoch in den ersten 24 Minuten ebenso passiv agierten. Die Höhepunkte der ersten Hälfte wirkten wie ein kurzer gegenseitiger Schlagabtausch, bei dem beide Teams innerhalb von zwei Minuten jeweils einmal gefährlich vor des Gegners Gehäuse kamen. Nach einer Ecke köpfte Markus Garlipp auf das Gäste-Tor, wobei Daniel Fritzsche den Ball noch an die Latte verlängerte (24.). Nur kurze Zeit später tauchte Flügel vor Arminia-Schlussmann Sebastian Reiß auf, scheiterte jedoch an diesem.

Etwas mehr Spannung kam erst nach dem Kabinengang auf, als Klein Wanzleben einen Fehler von Reiß zur Führung nutzte. Einen Freistoß konnte Reiß nicht festhalten und Klosa drückte den Ball über die Linie (50.).

Doch die Arminia konnte bereits im Gegenzug zurückschlagen. Der eingewechselte Felix Schwabe setzte sich auf der rechten Seite durch und fand den mitgelaufenen D. Fritzsche. Dessen Direktabnahme landete zum Ausgleich in den Maschen (52.).

Danach wechselten beide Mannschaften wieder in die passivere Grundordnung, in der die Gäste den gefährlicheren Eindruck hinterließen. Flügel traf in der 61. Minute aus der Drehung nur den Außenpfosten. Sein Sturmkollege Reiser nahm sich gegen die nicht heraustretende Abwehr der Arminen aus der Distanz ein Herz und markierte aus 25 Metern das 2:1 (77.).

Die Arminen antworteten im Gegenzug mit einem Schussversuch von Steven Liesegang, den der Gäste-Keeper Braun reaktionsschnell entschärfte. Zu Gute halten muss man den Arminen, dass bis zum Schlusspfiff auf den Ausgleich gespielt wurde. Möglichkeiten konnten jedoch nicht kreiert werden. Bis sich in der Nachspielzeit ein Gäste-Spieler zu einem Foul im eigenen Strafraum an Ralf Gasch hinreißen ließ. Den fälligen Strafstoß versenkte R. Schmidt sicher zum glücklichen 2:2-Endstand.

SV Arminia: Reiß – Kühle, Klivinyi, Koderisch, Zeuch, Liesegang (78. Pilz), Garlipp, S. Schmidt (46. Schwabe), Gasch, D. Fritzsche, R. Schmidt.

Tore: 0:1 Klosa (50.), 1:1 D. Fritzsche (52.), 1:2 Reiser (77.), 2:2 R. Schmidt (90. Elfmeter).