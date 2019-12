Whistler (dpa) - Die Olympia-Dritten Toni Eggert/Sascha Benecken haben im Rodel-Weltcup der Doppelsitzer ihren zweiten Saisonsieg eingefahren und ihre Führung in der Gesamtwertung ausgebaut.

Bei der dritten Station des WM-Winters im kanadischen Whistler setzte sich das Duo aus Thüringen (Ilsenburg/Suhl) gegen die zweitplazierten Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) durch, die nach dem ersten Durchgang noch knapp in Führung gelegen hatten.

In Kanada trennten die beiden Duos des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) nach zwei Läufen nur 59 Tausendstelsekunden. Eggert/Benecken, die beim Saisonauftakt in Innsbruck ebenfalls knapp die Nase vorn hatten, waren dank eines starken zweiten Laufes in Bahnrekordzeit noch an ihren Konkurrenten vorbeigezogen.

Vor zwei Wochen hatten Wendl/Arlt auf der US-Bahn in Lake Placid vor ihren Dauerrivalen gelegen und ihren ersten Saison-Erfolg gefeiert. Dritte wurden die Russen Wsewolod Kaschkin/Konstantin Korschunow (+0,234). Das dritte deutsche Duo Robin Geueke und David Gamm aus Winterberg (+0,272) musste sich mit Rang fünf begnügen.

