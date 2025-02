Pyeongchang - Rodel-Weltmeister Max Langenhan hat beim Weltcup in Pyeongchang keinen Podestplatz geschafft. Der 25-Jährige vom BRC 05 Friedrichroda, der in der Vorwoche in Whistler WM-Gold holte, fuhr im Olympic Sliding Centre nicht die Ideallinie. So kam er eine Woche vor dem Saisonfinale in Peking nur auf Rang vier und verpasste die Chance auf den vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Wolfgang Kindl vor dem Italiener Dominik Fischnaller.

Dritter wurde der Lette Kristers Aparjods. Der Berchtesgadener Felix Loch, in der Vorwoche WM-Zweiter, kam auf Rang sechs. Im Gesamtweltcup liegt Loch auf Platz drei.

Erster Saisonsieg für Frauen-Doppelsitzer

Im Doppelsitzer der Frauen schafften Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal ihren ersten Saisonsieg. Und wie: Auf der für sie komplett neuen Bahn zauberte das Duo einen Bahnrekord ins Eis. Zudem verwiesen sie die frischgebackenen Weltmeisterinnen Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich auf Rang zwei. Dritte wurden Dajana Eitberger und Magdalena Matschina.

„Das war eine komplett neue Erfahrung, wir mussten uns über die letzten Tage die Bahn neu erarbeiten und hatten auch ein paar Läufe, bei denen wir gut abgebogen sind“, sagte Rosenthal.

Weltmeister Orlamünder/Gubitz verpassen Podest

Bei den Männern verpassten die neuen Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz das Podest als Vierte um 0,240 Sekunden. Den Sieg holten sich die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl. Pech hatte Rekordweltmeister Toni Eggert mit Florian Müller. Das Duo lag nach Lauf eins noch in Führung und musste dann den Österreichern den Vorrang lassen. Die Olympia-Rekordsieger Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden Dritte.

„Ein zweiter Platz ist natürlich sehr schön. Ärgern tue ich mich trotzdem ein bisschen, weil wir im zweiten Lauf viel zu viele Fehler gemacht haben und sehr viele Drifts hatten“, sagte Eggert.