Rodel-Routinier Felix Loch hat in Winterberg seinen 52. Weltcup-Sieg geholt. Julia Taubitz verpatzt dagegen ihren Auftakt in die Olympiasaison.

Winterberg - Rodel-Star Felix Loch und die Damen-Doppelsitzer Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal sind mit Weltcup-Siegen in die Olympia-Saison gestartet. Auf das Podest in Winterberg haben es auch Dajana Eitberger und Magdalena Matschina als Dritte sowie die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt als Zweite hinter den Österreichern Jury Thomas Gatt und Riccardo Martin Schöpf geschafft. Und Merle Fräbel wurde für ihre Aufholjagd belohnt.

Felix Loch mit 52. Weltcup-Erfolg

Der dreimalige Olympiasieger Loch gewann im Einsitzer-Wettbewerb mit zweimal Lauf- und einmal Start-Bestzeit vor dem Österreicher Jonas Müller und seinem Teamgefährten Max Langenhan. „Mit dem Ergebnis bin ich natürlich mega-zufrieden, da dürfen und können wir uns nicht beschweren. So kann's weitergehen“, sagte der 36-Jährige nach seinem 52. Weltcupsieg. Für den Routinier ist es bereits die 20. Saison im Weltcup, zuletzt hatte er im Februar 2024 in Sigulda ein Einzelrennen gewonnen.

Weltcup-Gesamtsieger Langenhan sagte: „Gut gestartet, schlecht gefahren, das ist mein Fazit. Es waren einfach viele kleine Fehler, und die kosten, wie wir wissen, in Winterberg einfach zu viel Zeit.“

Doppelsitzer mit drei Podestplätzen

Bei den Doppelsitzer-Damen holten Degenhardt/Rosenthal einen Start-Ziel-Erfolg mit Laufbestzeit in Durchgang eins. „Der Sieg bedeutet uns richtig viel. Jetzt heißt es weitermachen, wir können das“, sagte Degenhardt.

Bei den Doppelsitzer-Männern reichte es nicht zum Sieg. „Vom Ergebnis her gesehen war das heute richtig gut. Damit können wir zufrieden sein“, sagte Wendl, der einen „massiven Fehler“ im zweiten Durchgang beklagte. „Den wir – denke ich – mit unserer Routine abgefangen haben. Da hatten wir Glück, denn da wird aus dem zweiten Platz ganz schnell der letzte“, sagte Wendl.

Merle Fräbel wird Zweite

Dauer-Gesamtsiegerin Julia Taubitz schaffte es beim Saison-Auftakt nicht unter die Top Ten. Die sechsmalige Winterberg-Siegerin wurde Zwölfte. „Das war für den A...“, sagte die 29-Jährige. Beste deutsche Rodlerin war Merle Fräbel als Zweite - die 22-Jährige lag drei Hundertstel Sekunden hinter Überraschungssiegerin Hannah Prock aus Österreich. „Das war ein super Saisonstart“, sagte Fräbel.

Weiter geht es in den USA

Eigentlich sollte die Weltcup-Saison in Innsbruck beginnen. Der umgebaute Eiskanal wurde aber wegen technischer Fehler nicht für die Rodlerinnen und Rodler freigegeben. Daher wurde der Auftakt nach Winterberg verlegt.