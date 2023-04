Kansas City - Der Streamingdienst RTL+ hat mit Humor und einer Entschuldigung auf Kritik an einer Werbepause während der Übertragung der Talente-Auswahl in der National Football League reagiert.

Nutzer in sozialen Netzwerken beklagten, dass wegen der Werbung nicht zu sehen war, wie einzelne Teams ihre Wahl beim Draft vollzogen. „Sorry, Pipipause hat zu lange gedauert, wir geloben Besserung“, twitterte RTL+ als Antwort in der Nacht zu Freitag. Der Draft war beim Sender Nitro und bei RTL+ im Stream zu sehen.

Die RTL-Gruppe hatte sich im Vorjahr überraschend ein umfangreiches Rechtepaket der amerikanischen Profiliga NFL für Deutschland gesichert und dabei ProSiebenSat.1 von der kommenden Saison an abgelöst.

Young ausgewählt

Beim NFL-Draft war Quarterback Bryce Young wie erwartet an erster Stelle ausgewählt worden, er spielt zukünftig für die Carolina Panthers. Die 32 Teams dürfen aus den Nachwuchs-Spielern auswählen. Die schlechtesten Mannschaften der vorausgehenden Saison sind zuerst dran.

Unter den Nachwuchstalenten, die sich für den Draft angemeldet haben, befinden sich in diesem Jahr auch drei deutsche Football-Spieler. Kilian Zierer, Lorenz Metz und Marlon Werthmann werden absehbar - wenn überhaupt - aber erst in den späteren Runden am Freitag und Samstag ausgewählt. Runde zwei und drei des Drafts finden am Freitag (Ortszeit) statt, die Runden vier bis sieben am Samstag.