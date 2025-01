Lisa Vittozzi fehlt in dieser Saison in den Ergebnislisten.

Oberhof - Weltcup-Gesamtsiegerin Lisa Vittozzi muss aufgrund anhaltender Rückenprobleme die Biathlon-Saison vorzeitig beenden. Die 29 Jahre alte Italienerin hatte in diesem Winter bisher kein einziges Rennen bestritten, ihre Pläne für das Comeback scheiterten. Jetzt richtet die zweimalige Weltmeisterin ihren Fokus voll auf die kommende Olympia-Saison und will sich mit Blick auf die Heimrennen im Februar 2026 in Antholz (Südtirol) physisch und mental wieder in Form bringen.

„Es hat keinen Sinn, eine Rückkehr zu erzwingen, das eigentliche Ziel sind die Olympischen Spiele 2026“, sagte Vittozzi in einer Verbandsmitteilung. Vittozzi, die in der Vorsaison neben dem Gesamtweltcup auch die Kristallkugeln in der Verfolgung und im Einzel gewonnen hatte, klagte in der abschließenden Saisonvorbereitungsphase immer wieder über Rückenschmerzen.

Der Körper streikt

Doch auch die lange Trainings- und Wettkampfpause brachte nicht die erhoffte Besserung. Eigentlich wollte Vittozzi spätestens beim Heimweltcup in Antholz vom 23. bis 26. Januar zurückkehren. Nun wurde jedoch in Absprache mit den Ärzten das Saison-Aus beschlossen.

„Die Verletzung warf mich in einer entscheidenden Phase zurück. Ich habe dann versucht, wieder voll ins Training einzusteigen. Doch mein Körper konnte selbst einem reduziertem Pensum nicht standhalten“, sagte Vittozzi.