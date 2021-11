Russin Nikitina siegt beim Auftakt – Tina Hermann Achte

Tina Hermann war beim Saison-Auftakt in Innsbruck-Igls mit einem achten Platz beste Deutsche.

Innsbruck (dpa) – - Beim Saison-Auftakt im Skeleton-Weltcup hat Tina Hermann vom WSV Königssee in Innsbruck-Igls nur den achten Platz belegt.

Die siebenmalige Weltmeisterin kam auf der Olympia-Bahn nach zwei Läufen auf die Gesamtzeit von 1:48,28 Minuten und war damit beste Deutsche. Die dreimalige Titelträgerin Jacqueline Lölling vom RSG Hochsauerland musste sich in 1:48,67 Minuten mit dem elften Platz begnügen. Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise vom BRC Winterberg belegte in 1:49,11 Minuten den 18. Platz.

Den Sieg auf der 1270 Meter langen Eisbahn fuhr die Russin Elena Nikitina heraus. Sie siegte in der Gesamtzeit von 1:47,49 Minuten vor Kimberly Bos aus den Niederlanden (1:47,59) und der nach dem ersten Durchgang noch führenden Belgierin Kim Meylemans (1:47,62). Am kommenden Freitag tragen die Skeletoni ihr zweites von insgesamt acht Weltcup-Rennen ebenfalls in Innsbruck aus.