Deutscher Meister gegen Champions-League-Sieger: Dieses Tischtennis-Topspiel fand in Hamburg statt. Für die Zuschauer und Außenseiter Saarbrücken hat es sich gelohnt.

Saarbrücken gewinnt Tischtennis-Topspiel in Hamburg

Hamburg - Der 1. FC Saarbrücken hat ein besonderes Tischtennis-Event in Hamburg gewonnen. Der Champions-League-Sieger schlug den deutschen Meister und Tabellenführer Borussia Düsseldorf im Spitzenspiel der Bundesliga mit 3:2.

Das Duell der beiden aktuell besten Clubteams in Europa wurde aus PR-Gründen in die Hamburger Sporthalle verlegt und zog dort 3500 Zuschauer an.

Rekord-Europameister Timo Boll verlor für die Borussia gleich das Auftaktmatch gegen seinen deutschen Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska in 2:3 Sätzen. Beim Stand von 2:1 für Saarbrücken erzwang der 42-Jährige durch einen 3:1-Sieg gegen den Rumänen Eduard Ionescu aber ein entscheidendes fünftes Spiel. Dort setzten sich die Saarbrücker Patrick Franziska und Cedric Meissner im Doppel mit 3:0 gegen Anton Källberg und Borgar Haug durch.