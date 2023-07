Sabalenka und Jabeur in Wimbledon im Halbfinale

Hat in Wimbledon das Halbfinale erreicht: Ons Jabeur.

London - Titelverteidigerin Jelena Rybakina ist in Wimbledon im Viertelfinale ausgeschieden. Die 24 Jahre alte Tennisspielerin aus Kasachstan verlor beim Rasen-Klassiker gegen die Tunesierin Ons Jabeur mit 7:6 (7:5), 4:6, 1:6.

Im vergangenen Jahr hatten sich beide Spielerinnen in London im Endspiel gegenübergestanden. Damals gewann Rybakina in drei Sätzen und feierte ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Dieses Mal setzte sich Jabeur durch und trifft nun im Halbfinale an diesem Donnerstag auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Zweite aus Belarus gewann ihr Viertelfinale gegen Madison Keys aus den USA mit 6:2, 6:4 und steht damit wie vor zwei Jahren in der Runde der letzten Vier von Wimbledon. Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in Wimbledon nicht spielen dürfen.

Im anderen Halbfinale stehen sich Jelina Switolina aus der Ukraine und Marketa Vondrousova aus Tschechien gegenüber.