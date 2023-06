Zürich - Fatma Samoura tritt Ende des Jahres als Generalsekretärin des Fußball-Weltverbandes FIFA zurück. Das gab die FIFA am Mittwoch bekannt. Die Senegalesin hatte den Posten im Mai 2016 als erste Frau und Nicht-Europäerin angetreten.

Der Job bei der FIFA sei die „beste Entscheidung ihres Lebens“ gewesen, wurde Samoura zitiert. Über die genauen Beweggründe ihres Abschieds wurde nichts bekannt. Sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, hieß es.

Die frühere Diplomatin hatte den Posten einst von Jérôme Valcke übernommen, der im September 2015 von seinen Aufgaben beim Weltverband entbunden worden war. Der Franzose war damals wegen Verstößen gegen den Ethikcode des Weltverbandes in mehreren Punkten zunächst für zwölf Jahre gesperrt worden, ehe das Strafmaß um zwei Jahre reduziert wurde. Ihm wurde damals zur Last gelegt, dass er unter anderem am Weiterverkauf von WM-Tickets beteiligt gewesen sei und bei der FIFA-Untersuchung nicht kooperiert habe.