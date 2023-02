Der DHB-Pokalkracher zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel ist das Gesprächsthema in der Handballwelt in diesen Tagen. Mehr als 11 000 Zuschauer werden in Hamburg erwartet.

Beim Final Four um den DHB-Pokal im vergangenen April sorgten hunderte SCM-Fans für eine grün-rote Wand. Auch zum Pokal-Viertelfinale in Hamburg gegen den THW Kiel werden mndestens 1000 Magdeburger in der Barclays Arena erwartet.

Magdeburg - Das DHB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel elektrisiert nicht nur die Spieler. Auch die Fans beider Vereine fiebern der Neuauflage des letztjährigen Endspiels – 28:21 für Kiel – entgegen. Mehr als 11 000 Zuschauer werden am Sonntag (15 Uhr/Sky) in der Barclays Arena in Hamburg erwartet. Dort werden sie in der langjährigen Final-Four-Spielstätte, wo die Partie stattfinden wird, da die Halle des THW aus terminlichen Gründen nicht zur Verfügung steht, für eine würdige Atmosphäre sorgen.