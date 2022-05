300 Fans wollen mit dem SCM in Hamburg Deutscher Meister werden

Am Sonntag kann der SC Magdeburg nach 21 Jahren wieder Deutscher Handballmeister werden. Die Vorfreude auf das Duell beim HSV Hamburg steigt sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans.

Magdeburg - Am Sonntag könnte eine 21-jährige Wartezeit enden. Der SC Magdeburg kann wieder Deutscher Handballmeister werden. Entsprechend groß war die Nachfrage nach Tickets für das Spiel beim HSV Hamburg (16.05 Uhr/Sky) bei den SCM-Fans. Der HSV rechnet mit bis zu 300 grün-roten Fans in der ausverkauften Sporthalle Hamburg, das sind knapp zehn Prozent der maximalen Kapazität von 3570 Zuschauern. „Die Kartennachfrage war riesig. Es gehen alle davon aus, dass wir das Ding in Hamburg klarmachen werden“, sagt die SCM-Fanbeauftragte Jeanette Bauer.