Am Mittwoch zählt für die Handballer des SC Magdeburg in der Champions League gegen RK Celje in der Getec-Arena nur ein Sieg (20.45 Uhr/DAZN und Dyn). SCM-Legende Marko Bezjak ist davon auch fest überzeugt und drückt die Daumen.

Magdeburg/Nasice - Ob er weiterhin den SC Magdeburg verfolgt, muss man Marko Bezjak eigentlich nicht fragen. „Natürlich, ich habe bisher sogar fast alle Spiele live aus der Ferne gesehen“, verrät die grün-rote Legende, die Anfang Juni in der Getec-Arena feierlich verabschiedet wurde. Und der 37-Jährige ist fest davon überzeugt, dass auch am Mittwoch (20.45 Uhr/ DAZN und Dyn) in der Getec-Arena wieder gefeiert werden kann. Bezjak: „Celje ist natürlich nicht zu unterschätzen. Aber mit den Fans im Rücken wird der SCM gewinnen. Und das müssen die Jungs nach den letzten Ergebnissen ja auch. Das Unentschieden in Leipzig war unnötig. Das sind genau die Punkte, die am Ende im Kampf um den Titel weh tun können. Deshalb wäre am Sonnabend gegen Kiel ein Sieg sehr wichtig.“