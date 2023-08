Aschersleben - Während die Teamkollegen nach dem Testspiel des SC Magdeburg im Ascherslebener Ballhaus aus der Kabine noch einmal auf die Platte zu den Fans für Autogramme und Selfies zurückkehrten, war im Kabinengang taktische Nachbereitung angesagt. Trainer Bennet Wiegert schob auf seiner Tafel die Magnete hin und her und erklärte Neuzugang Felix Claar einige der einstudierten Spielzüge noch einmal im Detail. Der Schwede hörte interessiert zu und nickte zustimmend.

Denn die Uhr tickt – morgen in zwei Wochen startet der SC Magdeburg in Wetzlar in die neue Bundesliga-Saison. „Bis dahin haben wir noch einiges zu tun“, sagte Wiegert nach dem 39:23 (19:10) am Dienstagabend gegen den Dessau-Roßlauer HV. Phasenweise lief es aber schon ganz gut. Nach technischen Fehlern des Gegners kamen die Grün-Roten oft in ihr gefürchtetes Tempospiel. Und beim Positionsangriff setzte Claar seine Mitspieler auch schon ganz ordentlich in Szene. Claar: „Vor so vielen Fans hat es Spaß gemacht.“

Janus Smarason bekam zwar weniger Spielzeit, macht aber im zentralen Rückraum ebenfalls Fortschritte. „Das braucht alles noch ein bisschen Zeit“, so Wiegert, der sich auch über die vielen Paraden von Sergey Hernandez im Tor freuen durfte. Und hinter Albin Lagergren, der von 2018 bis 2020 schon beim SCM spielte, stand ohnehin kein Fragezeichen. Wiegert: „Er hat ja noch alles auf der Festplatte. Das müssen wir nur abrufen.“ Der Schwede musste in der zweiten Halbzeit nach einem Schlag auf den rechten Oberschenkel behandelt werden, konnte aber das Spiel fortsetzen.

Dass noch nicht alles perfekt klappt, ist aber völlig normal. Die Grün-Roten sind erst seit zwei Wochen wieder im Training und haben erst zwei Testspiele absolviert. Zum Auftakt der Sachsen-Anhalt-Tour gewann der SCM ja vor einer Woche mit 34:31 gegen den Bergischen HC. Ergebnisse will der Coach aber nicht groß bewerten. Wiegert: „Wichtig ist es, dass die Jungs gesund bleiben. Und wo wir jetzt genau stehen, ist schwierig zu sagen. So ein richtiges Gefühl habe ich noch nicht.“

Neue Siebenmeter-Variante

Das sollen die Gegner künftig auch bei den SCM-Siebenmetern haben. Denn da gibt es eine neue Variante. Philipp Weber trat gegen den DRHV vier Mal an den Strich – und der Ball war vier Mal im Tor. Wiegert: „Ich finde es gut, wenn die Spieler es sich aufteilen. So bleiben wir unausrechenbar und die Gegner müssen sich auf mehrere gute Schützen vorbereiten.“

Wenn Omar Ingi Magnusson wieder auf der Platte steht, wird es natürlich einen 1a-Schützen geben. Am Wochenende ist das beim Turnier in Halle/Westfalen aber noch nicht der Fall. Magnusson absolviert in der Schweiz ein spezielles Reha-Training und wird erst nächste Woche zurückerwartet. Vielleicht reicht es am 16. August beim Test gegen Erlangen in Halle/Saale aber schon zum Comeback. Zuvor stehen zwei echte Härtetests für den SCM an. Am Sonnabend geht es in der OWL-Arena gegen den HBC Nantes. Sonntag wartet dann je nach Ausgang der Partien Lemgo oder Aalborg, der Ex-Klub von Claar. Und sollte es zum Duell mit dem dänischen Top-Team kommen, könnte Claar ja auch Wiegert einige Tipps geben.