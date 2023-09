Der SC Magdeburg hat sich nach der Niederlage im Champions-League-Spiel gegen Veszprém wie erhofft den Frust von der Seele geworfen. Mit 35:28 (20:13) wurde der TBV Lemgo nach Hause geschickt. Überragend dabei Felix Claar, der mit zwölf Treffern in allerbester Wurflaune war.

Magdeburg - Als der TBV Lemgo in der 47. Minute bis auf 25:22 verkürzen konnte, blieb SCM-Trainer Bennet Wiegert trotz eines verspielten Sieben-Tore-Polsters immer noch gelassen und verzichtete sogar auf eine Auszeit. „Mit dem Spiel war ich ja zufrieden und wollte nicht für Unruhe sorgen“, begründete Wiegert nach der Schlusssirene. Das 35:28 (20:13) vor 6300 Zuschauern in der Getec-Arena gab ihm am Ende auch recht.