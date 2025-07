Felix Claar verletzte sich bei den Olympischen Spielen in Paris an der linken Achillessehne. Erst zur Rückrunde stand er dem SCM zur Verfügung.

Magdeburg. - Hinter dem SC Magdeburg liegt eine anstrengende Saison. In keinem der 60 Spiele standen Trainer Bennet Wiegert alle 19 Profis zur Verfügung. Mindestens ein Grün-Roter war stets verletzt. Umso beeindruckender ist, dass die Elbestädter bis zum Schluss um die Meisterschaft spielten und schließlich mit der Champions League einen versöhnlichen Abschluss feierten. Die Volksstimme blickt auf die Verletztenmisere des SCM zurück – zunächst auf die Rückschläge in der Hinrunde.

Die Seuchensaison begann bei den Olympischen Spielen. Nach nicht einmal einer Minute im ersten Spiel der deutschen Mannschaft in Paris humpelte Tim Hornke vom Feld. Der Rechtsaußen riss sich die Plantarfaszie im linken Fuß. Das Highlight seiner sportlichen Karriere war damit beendet, bevor es richtig begonnen hatte. Der 34-Jährige musste sich einer Operation unterziehen. Erst im Dezember gegen Gummersbach gab Hornke sein Comeback.

Felix Claar musste sogar die gesamte Hinserie pausieren. Auch der schwedische Spielmacher verletzte sich in Paris. Er musste an der linken Achillessehne operiert werden. Zu Beginn der Rückrunde hatte der 28-Jährige allerdings keine Zeit zum langsamen Heranführen. Die angespannte Personallage zwang ihn direkt wieder dazu, den Angriff der Grün-Roten zu dirigieren.

Viele kurze Ausfälle im Herbst

Den nächsten personellen Rückschlag gab es am zweiten Spieltag. Ausgerechnet an seinem 32. Geburtstag verletzte sich Philipp Weber bei der Partie in Hamburg am rechten Oberschenkel. „Es sind ein bisschen Adduktorenprobleme. Es ist aber nichts Wildes“, hatte Weber zunächst gesagt. Letztlich pausierte er drei Wochen und flog auch nicht mit zur Klub-WM nach Ägypten. Der rechte Oberschenkel bremste ihn im November erneut für fünf Wochen aus.

Daniel Pettersson war in Ägypten zwar dabei, aufgrund einer Gehirnerschütterung aus dem Heimspiel gegen den THW Kiel kam der Rechtsaußen allerdings nicht zum Einsatz. Knapp zwei Monate konnte der Schwede nicht spielen. In dieser Zeit lastete die Verantwortung auf Rechtsaußen auf dem im Sommer kurzfristig verpflichteten Isak Persson. Und auch auf Linksaußen stand vorübergehend mit Lukas Mertens nur ein Profi zur Verfügung. Denn Matthias Musche kehrte mit Problemen an der linken Ferse von der Klub-WM zurück und setzte drei Wochen aus.

1. Dezember 2024: Omar Ingi Magnusson knickt in der Anfangsphase gegen Bietigheim um. Doch es gibt leichte Entwarnung. Es ist keine Operation nötig. Foto: Eroll Popova

Ähnliche Verletzungen bei Magnusson und Bergendahl

Bei den letzten beiden Heimspielen des Jahres kam es zu nahezu identischen Bildern. Erst knickte Omar Ingi Magnusson in der Anfangsphase des Heimspiels gegen Bietigheim um. Mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk fiel der 28-Jährige knapp drei Monate aus. Wiegert hatte zunächst sogar einen Ersatz angekündigt. Da Magnusson jedoch nicht operiert werden musste, verzichtete der SCM auf eine weitere Verpflichtung.

Um einen Eingriff kam Oscar Bergendahl nicht herum. Nachdem der Schwede zu Saisonbeginn schon kurzzeitig mit muskulären Problemen ausgefallen war, knickte er im Heimspiel gegen Gummersbach wie Magnusson um. Der 30-Jährige riss sich die Außen- und Innenbänder am linken Sprunggelenk. Er verpasste damit den Großteil der Rückrunde. Erst im Rückspiel gegen den VfL im Mai stand er erstmals im Jahr 2025 auf der Platte.