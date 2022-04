Der SC Magdeburg erwartet stressige Wochen

Den Handballern des SC Magdeburg stehen intensive Wochen bevor. Mit Spielen in der Bundesliga, dem IHF Super Globe, dem Start der European League und im DHB-Pokal sind die Grün-Roten in vier Wettbewerben aktiv. In den kommenden fünf Wochen könnte das Team von Trainer Bennet Wiegert bis zu zwölf Spiele absolvieren.

Magdeburg. Den Handballern des SC Magdeburg stehen intensive Wochen bevor. Mit Spielen in der Bundesliga, dem IHF Super Globe, dem Start der European League und im DHB-Pokal sind die Grün-Roten in vier Wettbewerben aktiv. In den kommenden fünf Wochen könnte das Team von Trainer Bennet Wiegert bis zu zwölf Spiele absolvieren. In der Bundesliga stehen in dieser Zeit unter anderem die Partien zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt (17. Oktober) und beim THW Kiel (24. Oktober) auf dem Programm.