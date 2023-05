Daniel Hübner und René Miller Magdeburg - Am 24. April 1977 ist Wolfgang Lakenmacher zu seinem letzten Titelkampf aufgelaufen. 5000 Zuschauer in Saporischschja in der heutigen Ukraine sahen dabei zu, wie sich der Kreisläufer des SCM mit seiner Mannschaft gegen MAI Moskau im Finale des Europapokals der Pokalsieger aufrieb, wie er einen Treffer erzielte – und wie die Grün-Roten sich letztlich mit einem Tor (17:18) geschlagen geben mussten. „Laki“ hat nach dieser Partie seine aktive Karriere beendet. Als Kapitän des SCM, der zwei DDR-Meisterschaften bejubelte, der 198 Länderspiele bestritt, der zweimal Vizeweltmeister wurde, der den vierten Platz bei den Olympischen Spielen 1972 belegte. In der Nacht zum Donnerstag hat er nun seinen letzten Kampf im Leben verloren. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Wolfgang Lakenmacher mit 79 Jahren verstorben.

