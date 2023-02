Leipzig - Nach einigen, auch teilweise glücklichen Siegen in den letzten Jahren, musste der SCM sich am Sonntagnachmittag mal wieder dem SC DHfK Leipzig geschlagen geben. Vor 6000 Zuschauern hieß es in der ausverkauften Arena 32:33x (16:15) aus Sicht des SCM. Am nächsten Sonntag sind die Grün-Roten im Topspiel gegen die Berliner Füchse in Magdeburg zum Siegen verdammt, wenn der Meistertitel verteidigt werden soll.

