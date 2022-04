Sieg gegen Erlangen - SC Magdeburg steht im Pokalfinale

Das Traumfinale um den DHB-Pokal ist perfekt. Mit einem souveränen 30:22 (17:13) gegen Erlangen zog der SC Magdeburg ins Endspiel von Hamburg ein. Dort treffen die Grün-Roten am Sonntag auf den THW Kiel, der das andere Halbfinale 28:26 gegen Lemgo gewann.

Gisli Kristjansson stellte die Erlangener immer wieder vor Probleme und hatte großen Anteil am Einzug des SCM ins Pokalfinale.

Hamburg - Der erste Schritt beim Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal in Hamburg ist für den SC Magdeburg geschafft. Mit 30:22 (17:13) gewannen die Grün-Roten am Sonnabend ihr Halbfinale gegen den HC Erlangen. Im Endspiel wartet am Sonntag der THW Kiel, der das andere Halbfinale 28:26 (12:12) gegen den TBV Lemgo gewann. Bester Torschütze des SCM war Omar Ingi Magnusson mit sechs Treffern.