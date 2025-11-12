Magdeburg. - Zweiter gegen Erster: Die beiden aktuell besten Handball-Bundesligisten treffen im Viertelfinale des DHB-Pokals aufeinander. Am 18. Dezember werden sich der SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt um das Ticket für das Final 4 in Köln duellieren. Anwurf der Partie ist um 19.30 Uhr in der Getec-Arena.

Magdeburg gegen Flensburg könnte vom Klang auch das Endspiel sein. Doch in diesem Jahr treffen sich die beiden Mannschaften bereits in der Runde der letzten acht Teams. Es ist zugleich der Auftakt einer intensiven Heimspielwoche für die Grün-Roten. Denn am 21. Dezember (16.30 Uhr) empfangen sie in der Bundesliga den SC DHfK Leipzig zum Ostderby. Und zwei Tage später (19 Uhr) steht das Nachholspiel gegen den THW Kiel an. Insgesamt bestreiten die Elbestädter sechs Heimspiele im Dezember.

Freier Kartenverkauf startet am 25. November

Letztmals gab es das Duell Magdeburg gegen Flensburg im DHB-Pokal in der Saison 2018/19. Damals setzte sich der SCM im Achtelfinale an der Förde mit 31:28 durch und unterlag später erst im Endspiel in Hamburg dem THW Kiel mit 24:28. Nun haben beide das Final 4 in Köln im Visier. Der SCM setzt dabei natürlich auf die Unterstützung von bis zu 6.600 Zuschauern. Der freie Kartenverkauf für die Partie beginnt am 25. November. Dauerkarteninhaber haben bis zum 19. November ein Vorkaufsrecht.

Auch die weiteren Viertelfinal-Paarung wurden zeitgenau angesetzt. Ebenfalls am 18. Dezember treffen die Füchse Berlin und der THW Kiel sowie der Bergische HC und die MT Melsungen aufeinander. Beide Spiele werden um 19 Uhr angepfiffen. Einzig der genaue Termin für die Partie SC DHfK Leipzig gegen den TBV Lemgo steht noch nicht fest.

Die Gewinner der Viertelfinals ermitteln im Rahmen des Final 4 den DHB-Pokalsieger und den Nachfolger des THW Kiel, der in diesem Jahr das Endspiel gegen die MT Melsungen mit 28:23 gewann. Der Saison-Höhepunkt in der Kölner Lanxess Arena findet am 18. und 19. April 2026 statt.