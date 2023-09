Magdeburg - Lukas Reineke

Es war wie in alten Zeiten. Nach jedem Tor mussten die Zahlen per Hand auf der Ergebnistafel umgeklappt werden. Die Spielzeit wurde manuell gestoppt und statt einer lauten Sirene erfolgte der Abpfiff per Pfeife. Jessica Kirsten wird den Einsatz beim Bundesliga-Spiel des SC Magdeburg gegen den HSV Hamburg (35:24) nicht so schnell vergessen. Weil die Hallentechnik ausgefallen war, musste die Zeitnehmerin auf längst vergessene Hilfsmittel zurückgreifen.

„Es war das erste Mal nach elf Jahren, dass es passiert ist“, sagte SCM-Coach Bennet Wiegert, der den Offiziellen Respekt zollte: „Das war schon Stress für die Schiedsrichter, das Kampfgericht und auch alle anderen.“

Auch für die Mannschaften war es eine ungewohnte Situation. Immer wieder gingen Wiegert oder Spieler zum Kampfgericht, um sich nach der Spielzeit zu erkundigen. „Es war komisch. In Über- oder Unterzahlsituation wusste man nicht, wann wird wieder aufgefüllt. Müssen wir schnell abschließen, wie viel Zeit haben wir noch“, beschrieb Tim Hornke, der 60 Minuten auf der Platte stand: „In der ersten Halbzeit war ich nahe zur Bank und konnte mal nachfragen. In der zweiten Halbzeit hatte ich überhaupt kein Zeitgefühl.“

Die regelmäßigen Durchsagen des Hallensprechers habe der Rechtsaußen erst kurz vor Ende wahrgenommen. „Ich habe es ganz zum Schluss einmal gehört, als ein paar Sekunden zu spielen waren. Felix Claar meinte dann zu mir, es sind noch zwei Minuten. Da meinte ich, dass kann nicht sein.“

Und so waren die Beteiligten froh, dass es beim Comeback der Klapptafel nicht auf jede Sekunde und jeden Treffer ankam. „Wenn es eng gewesen wäre, wäre es noch mehr Stress geworden“, bekräftigte Wiegert.