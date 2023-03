Magdeburg - Piotr Chrapkowski kann so schön gelassen über den Handball und das Leben sprechen. Als die Volksstimme den Abwehrhünen des SCM gestern am Telefon erreichte, holte er gerade das Essen für die gesamte Familie. Stress, so scheint es, kennt dieser Mann nicht. Auch den Reise- und Spielstress in den vergangenen Wochen hat er als solchen nicht zwangsläufig wahrgenommen. „Wir haben uns in der Familie gut organisiert“, sagte der dreifache Familienvater über die Aufgabenteilung zwischen ihm und seiner Frau Dagmara. So kann Chrapkowski seine persönliche Abschiedstournee bei den Grün-Roten also genießen. Aber das allein reicht ihm natürlich nicht. „Ich will zeigen, dass ich noch auf einem Top-Niveau spielen kann“, betont der 35-Jährige.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.