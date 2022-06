European League: So wirft sich SC Magdeburg  an die Spitze

Die Handballer des SC Magdeburg stehen nach einem souveränen Sieg über RK Nexe Nasice an der Spitze der Gruppe B in der European League. Am Dienstagabend in der Getec-Arena warf Matthias Musche seine ersten beiden Comeback-Tore.

Magdeburg - Halil Jaganjac ließ bereits nach zehn Minuten seine starken Arme hängen. Der 23-Jährige war bis dahin nicht in Erscheinung getreten, weder als Rückraum-Linker noch im Innenblock der eigenen Abwehr. Dabei war der Zwei-Meter-Mann von RK Nexe Nasice mit den besten Referenzen nach Magdeburg gekommen. 63 Treffer hatte er bis zum Spiel am gestrigen Abend in der Getec-Arena in dieser European-League-Saison erzielt, so zählte es zumindest die Statistik des europäischen Handballverbandes vor. Doch beim SCM, in der Spitzenpartie der Gruppe C, war für den besten Werfer kaum etwas zu holen. Und auch seine Tore fehlten den Kroaten letztlich, um den SCM gefährlich zu werden. Also gewannen die Grün-Roten deutlich mit 32:26 (19:14).