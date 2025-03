Erik Schmidt trug in der Saison 2019/2020 dass Trikot des SC Magdeburg. Damals bereitete er sich mit den Grün-Roten in Halberstadt auf die neue Spielzeit vor. Aktuell spielt er für AEK Athen und war am Sonntag mittendrin im Pyro-Eklat von Belgrad.

Foto: Eroll Popova