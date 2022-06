Florian Wellbrock vom SCM wagt neues WM-Experiment

Magdeburg - Zum Kindertag ist Florian Wellbrock nach Warendorf gereist. Es gab da kein Spielzeug, keine Schokolade, erst recht keine Medaille für den erfolgreichen Schwimmer des SC Magdeburg. Es gab aber jede Menge Papierkram am Bundesstützpunkt der Bundeswehr-Athleten zu erledigen. Einen Nachmittag hat Wellbrock in der Nähe von Münster verbracht, um seine Zeichen in Form von Unterschriften zu setzen. Denn Florian Wellbrock genießt nun eine Mitgliedschaft in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Am 1. September dieses Jahres tritt er seinen Grundwehrdienst an.