Füchse-Manager Hanning gratuliert dem SCM bereits zum Titel

Mit einem Sieg gegen die Füchse Berlin kann der SC Magdeburg am Sonntag in der Getec-Arena (14 Uhr/Sky) einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.

Magdeburg - Bevor der SC Magdeburg am Dienstagabend den erneuten Einzug ins Final-Four-Turnier der European League bejubeln will, wartet am Sonntag (14 Uhr/Sky) noch ein richtungsweisendes Spiel in der Bundesliga. Da kommen die Füchse aus Berlin in die Getec-Arena.