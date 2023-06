Köln - Während die Spieler des SC Magdeburg in ihren Hotelzimern schon wieder die Beine hochlegen konnten, kämpfte Andreas Wolff mit Kielce gegen Paris St. Germain noch um den Einzug ins Finale der Champions League. Wolff hatte kurz vor Schluss mit einer Parade gegen Luc Steins dann auch großen Anteil daran, dass Kielce nach dem 25:24 wie im Vorjahr im Endspiel steht. Statt Barcelona heißt dieses Mal aber der Gegner SC Magdeburg. Und vor dem hat der deutsche Nationaltorwart großen Respekt.

„Für mich ist der SC Magdeburg die gefährlichste Mannschaft der Welt. Sie haben eine geile Spielanlage und einen unfasbaren Teamcharakter. Auch wenn sie viele Verletzte haben, springt immer eine in die Bresche und knüpft genau da an, wo der andere Weltklassespieler aufgehört hat. Mit ihrer Spielweise werden sie uns einige Probleme bereiten“, lobt Wolff, der sich dieses Finale auch gewünscht hatte: „Ich bin für die Bundesliga und supporte als Deutscher natürlich auch die deutschen Mannschaften.“

Bezjak überragt in der Verlängerung

Da wird Wolff auch Marko Bezjak gemeint haben, der in der Verlängerung von Gisli Kristjansson die zentrale Position im Rückraum übernahm und grandios ausfüllte. Kristjansson hatte sich an der rechten Schulter verletzte und musste kurz vor Ende der regulären Spielzeit ausgewechselt werden. Laut SCM hatte er sich die Schulter sogar ausgekugelt.

Angeführt von Bezjak, Kay Smits (12 Tore), Michael Damgaard (8 Tore) und den in den entscheidenden Phasen stark haltenden Torhütern Mike Jensen und Nikola Portner schafften es die Magdeburger mit 40:39 nach Siebenmeterwerfen, dass die Stars des FC Barcelona nach 25 Champions-League-Spielen erstmals wieder als Verlierer vom Feld gingen. Der SCM kann dagegen im 62 Pflichtspiel dieser Saison seine jüngere Vereinsgeschichte krönen und nach 1978, 1981 und 2002 zum vierten Mal den Wettbewerb der Landesmeister gewinnen.

Rechnung aus dem Pokalfinale begleichen

Für Trainer Bennet Wiegert war aufgrund der Spielvorbereitung mit Video-Zusammenschnitten die Nacht vor dem Finale kurz. Bei der Teambesprechung wird er seine Jungs aber gewiss auch an den 16. April erinnern, als der SCM in der Lanxess-Arena ganz bitter nach Siebenmeterwerfen das Pokalfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen verlor. „Wir haben immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen gehabt, aber wir sind immer wieder aufgestanden und haben Charakter gezeigt. Ich bin so stolz, was die Mannschaft die ganze Saison geleistet hat. Die Jungs sollen sich jetzt aufs Finale freuen und an ihre Chancen glauben. Wir werden das Herz auf dem Parkett lassen“, so Wiegert.

Die Magdeburg haben schon allein durch den Einzug ins Finale Großes geleistet. Aber Finals sind auch zum Gewinnen da. „Deshalb freuen wir uns jetzt noch einige Minuten und dann ist der Fokus nur noch beim Endspiel. Denn ein Final 4 besteht nun mal aus zwei Spielen“, erklärte Piotr Chrapkowski direkt nach dem Halbfinale. Und Philipp Weber verspricht: „Wir werden noch enger zusammenstehen und das Ding auch für Gisli nach Magdeburg holen.“