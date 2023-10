Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Göppingen/Magdeburg - Am Ende machte es der SC Magdeburg noch einmal unnötig spannend. Doch die Grün-Roten retteten ihre Führung über die Zeit und verhinderten beim 27:26 (13:12) in Göppingen einen weiteren Punktverlust im Titelrennen. „Wir haben in dieser jungen Saison in solchen Spielen auch schon Punkte verloren“, erinnerte SCM-Coach Bennet Wiegert an das 27:27 in Leipzig.