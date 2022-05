Gullerud verlässt den SC Magdeburg

Magdeburg - Der SC Magdeburg muss für die neue Saison auf die Suche nach einem neuen Kreisläufer gehen. Denn Magnus Gullerud wird die Grün-Roten im Sommer 2022 verlassen. „Wir hätten ihn gerne in Magdeburg gehalten und seinen Vertrag verlängert. Denn er wird uns sportlich und menschlich fehlen. Aber so ist es nun einmal im Profisport. Und Magnus hat sich bei den Gesprächen super ehrlich verhalten. Das war alles transparent. Da bleibt also nichts zurück. Und ich bin mir auch sicher, dass er bis zum letzten Spiel hier alles für den SCM gibt“, erklärt Bennet Wiegert als SCM-Coach und Geschäftsführer Sport.