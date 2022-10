Handball-Bundesliga verspricht spannenden Titelkampf mit dem SCM

Auch wenn erst sechs Spiele in der Handball-Bundesliga absolviert sind, verspricht das Rennen um die Meisterschaft Spannung. Das haben die ersten direkten Duelle der Spitzengruppe bewiesen.

SCM-Spieler Philipp Weber (l.) und Flensburgs Johannes Golla schenkten sich nichts. Beide haben mit ihren Teams in den ersten Spielen ihre Meisterschaftsambitionen untermauert.

Magdeburg - Die Rhein-Neckar Löwen schlagen Flensburg-Handewitt, Flensburg bezwingt den SC Magdeburg und spielt remis gegen die Füchse Berlin. Die bisherige Saison in der Handball-Bundesliga hält, was sie versprochen hat. Nach sechs Spieltagen deutet sich der spannendste Titelkampf seit Jahren an. Fünf Teams dürfen sich Hoffnungen auf die Meisterschale machen: