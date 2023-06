Der SC Magdeburg fehlt nur noch ein Sieg zum Triumph in der Champions League. Die Grün-Roten gewannen das dramatische Halbfinale gegen den FC Barcelona nach Siebenmeterwerfen. Allerdings muss der SCM in Endspiel eventuell auf Gisli Kristjansson verzichten.

Köln - Wiederholt sich am Sonntag die Geschichte. Wie 2002 steht der SC Magdeburg ein Jahr nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft im Finale der Champions League. Beim Final 4 in der Kölner Lanxess Arena wurde Mike Jensen im Siebenmeterwerfen der Held der Grün-Roten. Mit 40:39 (38:38, 32:32, 16:18) warf der Final-4-Debütant den Titelverteidiger FC Barcelona aus dem Wettbewerb.

Von Nervosität oder Anspannnung vor der Kulisse war beim SCM nichts zu spüren. Selbstbewusst liefen die Spieler ein und genossen sichtlich den Applaus der 19.250 Zuschauer. Nach dem Kay Smits per Siebenmeter an Barcelonas Keeper Emil Nielsen gescheitert war, kam Michael Damgaard die Ehre zu, das erste SCM-Tor in einem Champions-League-Final-4 zu werfen. Ein Treffer für die Ewigkeit.

Offener Schlagabtausch: SCM kann mit Barcelona mitnahlten

Es entwickelte sich der erwartete Tempohandball. Beide Mannschaften suchten den direkten Weg zum Tor. Die Führung wechselte mehrfach hin und her. Guten Momenten wie einem abgefangenen Ball und anschließenden Gegenstoß von Lukas Mertens zum 14:14 folgten allerdings auch schlechte Momente.

So hatte Barcelona in einer 5:5-Situation - beide Teams hatten eine Zeitstrafe - nur noch einen Pass zur Verfügung. Doch einen Augenblick der Unachtsamkeit nutzte Domen Makuc, um den Freiwurf direkt ins Tor zu werfen - 15:17 aus SCM-Sicht.

Mit dem Zwei-Tore-Rückstand ging es auch in die Kabine. Nach der zweiten Parade von Nikola Portner hieß es zur Halbzeit 16:18 gegen die Grün-Roten. Dies lag auch an der Torhüter-Leistung. Während Portner und Mike Jensen nur vier Bälle abwehrten, kam Barcelonas Nielsen auf acht Paraden bei einer Quoten von mehr als 34 Prozent.

SCM kämpft sich nach 2-Tore-Rückstand zur Pause zurück

Nach dem Seitenwechsel kamen die Grün-Roten zunächst nicht gut ins Spiel und lagen 16:19 (31.) zurück. Barca hatte sogar die Chance auf ein Vier-Tore-Polster. Doch beim 18:21 (36.) ging ein Ruck durchs Magdeburger Team. Smits, Mertens und Portner ins leere Tor schafften schnell wieder den Ausgleich. Sofort war auch die Halle wieder da und ein „Hier regiert der SCM“ schallte durch die Lanxess Arena. Als Gisli Kristjansson in der 41. den SCM mit 23:22 sogar in Führung warf, hielt es zumindest die SCM-Fans nicht mehr auf ihren Sitzen.

Bevor Philipp Weber beim 24:22 für die erste Zwei-Tore-Führung sorgte, humpelte mit Dika Mem, Barcas Top-Star, von der Platte. Kurz darauf verwarf Aleix Gomez, bis dahin mit sechs Toren zusammen mit Mem bester Werfer, einen Siebenmeter. Doch der SCM ließ eine Viertelstunde vor Schluss die Chance auf ein Drei-Tore-Polster ungenutzt. Stattdessen verkürzte Barca auf 25:24 (46.).

Doch der SCM war jetzt richtig im Spiel. Vor allem Portner glänzte mit einer Parade nach der anderen. Beim 27:26 (51.) kehrte auch Mem ins Spiel zurück - und traf auch gleich zum Ausgleich. Mertens und Smits antworteten per „Kempa“ zum 28:27 (54.). Es wurde immer spannender. Während Smits nur den Pfosten traf, ging Barca im Gegenzug mit 30:29 (56.) erstmals wieder in Führung.

Drama um Kristjansson - SCM-Star verletzt sich schwer

Vier Minuten vor dem Ende wurde das Spiel zur Nebensache. Bei einem Wurfversuch bekam Kristjansson einen Schubser von Ludovic Fabregas und kollidierte mit Thiagus Goncalves dos Santos. Der Isländer blieb am Boden liegen und musste minutenlang an der rechten Schulter, die bereits mehrfach in seiner Karriere beschädigt war, behandelt werden. Unter großem Beifall und „Gisli, Gisli“-Rufen konnte er schließlich in die Kabine gehen.

Schockmoment für den SCM: Gisli Kristjansson verletzt sich an der Schulter und kann nicht weiterspielen. Foto: Franziska Gora

Doch der SCM wirkte nicht geschockt. Christian O'Sullivan glich zum 30:30 aus. Der Beginn einer dramatischen Schlussphase. Nach einer Parade von Portner verwertete Gomez den Abpraller zum 31:30 für die Spanier. Magdeburg spielte die Uhr runter. 13 Sekunden vor Schluss nahm Wiegert eine Auszeit. Im letzten Angriff hieß es sieben gegen sechs. Smits bekam den Ball und behielt die Nerven.

Es blieben fünf Sekunden auf der Uhr. Barcelona machte das Spiel schnell. Blaz Janc warf auf das leere SCM-Tor. In letzter Sekunde schmeißt sich Michael Damgaard in den Weg, fängt den Ball. Barcelona fordert den Videobeweis. War der Däne im Kreis bei seiner Abwehraktion? Die Schiedsrichter schauen sich die Szene tatsächlich an und entscheiden, es war alles korrekt. Verlängerung - 31:31.

Verlängerung und 7-Meter-Werfen: Jensen hält Finaleinzug fest

Und die zweimal fünf extra Minuten blieben ebenfalls Turbulent. Magdeburg legte vor. Und als Portner erneut zur Stelle war, hatte der SCM die Chance, auf zwei davonzuziehen. Damgaard bekam den Ball, scheiterte erst an Nielsen. Im Fallen schnappte er sich jedoch erneut das Spielgerät und erzielte mit der Sirene das 35:34.

Die Stimmung in der Halle wurde immer emotionaler. Gute eine Minute vor dem Ende kam Magdeburg ins passive Spiel, verlor den Ball. Barcelona gleicht auch. Auf der Gegenseite drückte Smits noch einmal auf das Tempo - 38:37. Und in der Abwehr ging der Niederländer zu Boden. Doch die Schiedsrichter geben kein Stürmerfoul. Der Treffer von Timothey N'guessan zählte. Weil sich die SCM-Bank darüber beschwerte, gab es zudem zwei Minuten. Doch die Grün-Roten konnten die Uhr runterspielen, kamen jedoch selbst nicht mehr in eine gute Wurfposition. 38:38 - Siebenmeter-Krimi.

Gomez traf für den Titelverteidiger, Tim Hornke zieht nach. Nun wird es absurd. Hampus Wanne, Melvyn Richardson und Mem warfen jeweils einen Aufsetzer, der über das Tor flog. Smits nutzte diese Vorlage denkbar glücklich. Der Niederländer traf beide Pfosten, ehe der Ball hinter die Linie flog. Weil Daniel Pettersson an Gonzalo Perez de Vargas scheiterte und Saugstrup nur die Latte und Torlinie traf, blieb Barcelona im Spiel. Fabregas musste treffen, doch die Endstation hieß Jensen.

Nun gab es kein Halten mehr. Alle Magdeburger liefen auf den 2,07-Meter-Hünen zu und jubelten über den ersten Finaleinzug seit 2002. Auch Kristjansson konnte schon wieder lachen, obwohl seine Schulter bandagiert war. Ob er am Sonntag (18 Uhr/DAZN) im Finale gegen KS Kielce oder Paris St.-Germain (Sonnabend, 18 Uhr/DAZN) dabei sein wird, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. „Den Sieg haben wir teuer bezahlt. Ich vermute, dass wird eine lange Ausfallzeit für Gisli werden“, sagt SCM-Coach Bennet Wiegert.