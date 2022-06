Handball-Keeper Green verlässt SCM Richtung Paris St-Germain

Magdeburg - Als das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag eine gute halbe Minute vor Schluss wegen einer Auszeit noch einmal unterbrochen wurde und die komplette Halle laut klatschend seinen Namen rief, ging Jannick Green erst einmal in die Hocke – und ganz tief in sich. Da liefen in Sekundenschnelle acht tolle Jahre in Magdeburg ab. Als SCM-Torwart, als Mensch, als Familienvater und schließlich mit der Meisterkrönung. Dass dabei die eine oder andere Träne aus den Augen kullerte, machte diesen emotionalen Abschied noch sympathischer. „Wenn einem etwas bedeutet, dann gehört das wohl dazu“, erklärte Green später fast entschuldigend und kommentierte das „Hochleben“ von seinen Teamkollegen schmunzelnd: „Das Hochwerfen war ein bisschen unkoordiniert. Aber es ist ja alles gut gegangen.“