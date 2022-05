Handball: SC Magdeburg trainiert zeitweise zu viert

Magdeburg - Die Trainingsbeteiligung beim Handball-Bundesligisten SC Magdeburg war in den vergangenen Wochen überschaubar. Wegen der EM, an der elf SCM-Spieler teilnehmen und -nahmen, Moritz Preuss sich in der Reha befindet und Marko Bezjak in der slowenischen Heimat weilte, standen zeitweise lediglich Tim Hornke, Matthias Musche, Michael Damgaard und Mike Jensen auf der Platte.