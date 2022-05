Handball: SCM startet im DHB-Pokal gegen Minden aus der EM-Pause

Am Sonntag (16 Uhr) geht es für den Handball-Bundesligisten SC Magdeburg um alles. Final4 oder K. o. lauten die beiden Optionen. Im Viertelfinale des DHB-Pokals empfängt das Team GWD Minden. Coach Bennet Wiegert geht mit gemischten Gefühlen in die Partie.

Magdeburg - Nach 42 Tagen EM-Pause wird es für die Handballer des SC Magdeburg am Sonntag (16 Uhr) wieder ernst. Im DHB-Pokal-Viertelfinale empfängt der Bundesliga-Spitzenreiter GWD Minden. Die Vorfreude auf den Re-Start hält sich bei SCM-Coach Bennet Wiegert allerdings in Grenzen. „Es gibt einige Unsicherheiten“, sagt Wiegert, „daher schlagen zwei Herzen in meiner Brust.“