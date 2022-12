Handballer Chrapkowski verlässt im Sommer den SC Magdeburg

Magdeburg - Nach sechs Jahren an der Elbe endet die Zeit von Piotr Chrapkowski beim SC Magdeburg. Der Abwehrspezialist wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den deutschen Meister am Saisonende verlassen. „Nach sechs sportlich sehr erfolgreichen Jahren mit der SCM-Familie, ist es jetzt Zeit, mich nochmal für eine neue Herausforderung zu empfehlen. Wohin es für uns geht, ist noch nicht entschieden. Fest steht jedoch, dass ich noch weiter Handball spielen möchte“, wird der 34-Jährige in einer Mitteilung des Vereins zitiert.