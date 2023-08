Beim So-Tech Cup in Halle (Westfalen) steht der erste internationele Härtetest für den SC Magdeburg an. Im Halbfinale treffen die Grün-Roten am Sonnabend auf den HBC Nantes.

Magdeburg - Für den SC Magdeburg steht am Wochenende der erste richtige Härtetest der Vorbereitung an. Beim So-Tech Cup in Halle (Westfalen) treffen die Grün-Roten auf internationale Gegner. Im Halbfinale am Sonnabend (14 Uhr) geht es gegen den HBC Nantes. Die Franzosen erreichten in der vergangenen Spielzeit die Play-offs der Champions League. In dieser Saison ist Nantes allerdings nur in der European League vertreten. Im zweiten Halbfinale (17 Uhr) ermitteln der TBV Lemgo und der dänische Champions-League-Teilnehmer Aalborg Handball den zweiten Finalisten für das Endspiel am Sonntag (16 Uhr). Die beiden Verlierer spielen ab 13 Uhr bereits um den dritten Platz.