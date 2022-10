In Flensburg erwartet SC Magdeburg erster Bundesliga-Härtetest

Kay Smits (l.) – hier im Spiel gegen Paris St.-Germain – ist am Sonnabend zum letzten Mal als Gast in der Flens-Arena. Ab Sommer bestreitet er mit der SG Flensburg-Handwitt seine Heimspiel in der Halle.

Magdeburg - Für Kay Smits ist es eine verzwickte Situation. In dieser Saison möchte er mit dem SCM den maximalen Erfolg erreichen. Dafür ist ein Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) hilfreich. Doch mit diesem würde Smits die Chancen der SG, in der kommenden Saison Champions League zu spielen, natürlich verringern – und damit auch seine eigene, denn im Sommer 2023 wechselt der Niederländer von der Elbe in den Norden.