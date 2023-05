Die Handballer des SC Magdeburg haben mit dem Einzug ins Final 4 der Champions League und zwei wichtigen Siegen in der Bundesliga eine perfekte Woche hingelegt. Auch weil das Motto „Jubeln statt Lamentieren“ heißt.

So bejubelten die SCM-Spieler den wichtigen Sieg gegen Flensburg.

Magdeburg - Christian O’Sullivan humpelte durch den Kabinengang, Oscar Bergendahl schrieb Autogramme mit dickem Eisbeutel am linken Fuß und auch anderen Spielern des SCM waren am Sonntag nach dem 30:28-Sieg gegen Flensburg die Anstrengungen der letzten Woche deutlich anzusehen. Der Einzug ins Final 4 der Champions League mit dem Sieg gegen Wisla Plock (30:28) sowie die zwei Erfolge in der Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen (37:35) und gegen Flensburg entschädigen aber für die vielen Schmerzen.