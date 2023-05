Die Handballer des SC Magdeburg kommen nicht zur Ruhe. Nach dem Einzug ins Final4 der Champions League durch den Sieg am Mittwoch gegen Plock kommt am Sonntag (14 Uhr, Sky) Flensburg in die Getec-Arena.

Magdeburg - Paris St. Germain, FC Barcelona oder Kielce – ab nächsten Dienstag weiß der SC Magdeburg, wer beim Final4 der Champions League (17./18. Juni in Köln) im Halbfinale wartet. Doch bevor die Grün-Roten zur Auslosung nach Köln schauen, wartet noch eine ganz schwere Aufgabe in der Bundesliga. Am Sonntag (14 Uhr, Sky) kommt die SG Flensburg-Handewitt in die Getec-Arena. Für Kay Smits natürlich ein ganz besonderes Spiel. Schließlich wechselt der Niederländer zur neuen Saison in den Norden.