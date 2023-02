Magdeburg - Die Verletzungen von Omar Ingi Magnusson und Magnus Sausgtrup haben die Vorfreude beim SC Magdeburg auf eine vielversprechende Rückrunde getrübt. Beide werden in dieser Spielzeit höchstwahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Dennoch wollen die Grün-Roten ihren Ambitionen in der Bundesliga, Champions League und dem DHB-Pokal gerecht werden. In den ersten Spielen nach der WM-Pause deutete sich bereits an, wie das Team die Last im weiteren Saisonverlauf verteilen wird.