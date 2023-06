Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - „Hier regiert der SCM“ – mit krächzendem Ton stimmte Marko Bezjak gestern Abend vom Rathausbalkon die Fangesänge an. „Dass ich zum Abschluss meiner zehn Jahre diesen Titel gewinne und mit diesen geilen Fans noch einmal richtig feiern kann, ist das Beste, was passieren kann. Jetzt kann ich froh nach Hause gehen“, sagte der 36-Jährige, der von den rund 5000 Fans am Alten Markt natürlich frenetisch gefeiert wurde. Auch Gisli Kristjansson bekam einen Sonderapplaus – den er fast schon schüchtern entgegennahm und das Lob an „Bezo“ weiterreichte. Kristjansson: „Was er nach meiner Verletzung im Halbfinale gegen Barcelona gespielt hat, war phänomenal.“ Und ohne das 40:39 nach Siebenmeterwerfen hätte es das 30:29 im Finale gegen Kielce und die Party mit den Fans in Magdeburg nicht gegeben.