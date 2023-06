Die Magdeburger Jungs Matthias Musche und Philipp Weber haben sich mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 2022 bereits einen Traum erfüllt. Nun könnten sie den Gipfel in ihrer Vereinskarriere besteigen.

Philipp Weber und Matthias Musche wollen auch am Wochenende in Köln jubeln – und sich ihren Traum erfüllen.

Magdeburg - Inzwischen haben Matthias Musche und Philipp Weber ihren Platz geräumt in der Getec-Arena. Tüten auf, Sachen rein, Tüten zu, Abtransport. Die heiligen vier Wände der SCM-Handballer werden in der Sommerpause einer Grundreinigung unterzogen, damit die Grün-Roten mit Beginn

der Vorbereitung auf die nächste Saison in aller Frische ihren ebenso frischen Platz wieder beziehen können. Die Frage lautet nun: Kehren sie als Sieger in der Königsklasse in ihre Kabine zurück?