Doppelspieltag Magdeburger Theuerkauf freut sich auf zwei Partien gegen den SCM

Am Sonntag (14 Uhr/Sky) trifft der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga auswärts auf den TBV Lemgo. In der Halle wird auch Christoph Theuerkauf sein. Der gebürtige Magdeburger ist seit gut elf Monaten Nachwuchskoordinator beim TBV.