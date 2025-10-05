Nach einem schwachen ersten Halbzeit wendet der SC Magdeburg die erste Bundesliga-Niederlage in der Saison ab. Überragender Akteur beim Erfolg beim HSV Hamburg ist Omar Ingi Magnusson.

Hamburg - Mit einer deutlichen Leistungssteigerung hat sich der SC Magdeburg zwei wichtige Punkte in der Bundesliga gesichert. Beim HSV Hamburg gewannen die Grün-Roten mit 30:29 (12:16). Dabei mussten sie jedoch noch nach der Schlusssirene um den Erfolg bangen.

Die Ägypten-Reise steckte dem SCM anfänglich noch in den Beinen. Denn in der Abwehr lief wenig zusammen. Die Grün-Roten waren stets einen Schritt zu spät. Und auch Keeper Sergey Hernandez bekam keine Hand an den Ball. Somit endete jeder Angriff der Hamburger mit einem Tor. Offensiv lief in der Anfangsphase nahezu alles über Omar Ingi Magnusson, der fünf der ersten sechs SCM-Tore erzielte. Da die weiteren Magdeburger, wie Rechtsaußen Tim Hornke, an HSV-Schlussmann Robin Haug scheiterten, lag der Champions-League-Sieger nach etwas mehr als 15 Minuten mit 6:9 zurück.

Bennet Wiegert war die Unzufriedenheit anzusehen. Der SCM-Trainer lief nachdenklich durch seine Coachingzone. Er redete auf seine Spieler ein. Vor allem die rechte Abwehrseite mit Magnusson und Hornke missfiel ihm. Dies wurde nach der ersten Auszeit in der 20. Minute deutlich, als Wiegert untypischerweise auch einen Wechsel auf der Außenposition vornahm. Neben Albin Lagergren für Magnusson kam auch Daniel Pettersson anstelle von Hornke auf die Platte.

Aber auch die Wechsel zeigten kaum Wirkung. Nach einem Ballverlust von Gisli Kristjansson traf ausgerechnet Einar Olafsson, der Sohn von SCM-Legende Olafur Stefansson, zum 15:9 (27.). Wiegert nahm seine Auszeit. Zwischen den Pfosten löste Hernandez wieder Matej Mandic ab. Der Kroate blieb wie der Spanier ebenfalls nur bei einer Parade.

Mit Rückenwind in die Pause

Bis zur Pause ging es für die Grün-Roten nun darum, sich eine gute Ausgangslage für die zweite Hälfte zu erspielen. Und tatsächlich endete der erste Abschnitt mit einem Erfolgserlebnis. Erst traf Kristjansson. Und nach einem Ballgewinn erzielte Lagergren mit der Sirene den 12:16-Pausenstand aus SCM-Sicht.

Nach dem Seitenwechsel arbeitete sich Magdeburg Tor für Tor heran. Dabei profitierte das Team aber auch von den Fehlern der Hamburger, die sich Stürmerfoul, Ballverluste und einige Fehlwürfe leisteten. In der 42. Minute stellte Magnusson mit seinem elften Tor den 21:22-Anschluss her. Kurz darauf war es Oscar Bergendahl, der für den ersten Ausgleich seit dem 2:2 sorgte.

Die Partie kippte nun zugunsten des Vizemeisters. Magnusson erzielte die erste Führung der Partie zum 25:24. Und dann hatten die Grün-Roten das Glück auf ihrer. Nach einem vermeintlichen Fußspiel von Elvar Örn Jonsson schickten die Schiedsrichter den Isländer zunächst vom Feld. Nach kurzer Beratung revidierten sie die Entscheidung und es ging in Gleichzahl weiter.

Dramatische Schlussekunden

Zwar konnte der HSV das Ergebnis noch einmal drehen, doch Magdeburg kam immer besser in seinen Rhythmus, auch weil Hernandez inzwischen bei sieben Paraden stand. Knapp drei Minuten vor dem Ende sorgte Felix Claar mit dem 30:27 für die Vorentscheidung.

Die Schlusssekunden verliefen aber dramatisch. Beim Stand von 30:29 verlor ausgerechnet Magnusson zwölf Sekunden vor dem Ende den Ball. Hamburg bot sich die Chance zum Ausgleich. Doch Frederik Bo Andersen warf über das Tor. Da der Däne einen Stoß von Felix Claar bekam, schauten sich die Schiedsrichter die Szene im Video an. Doch es blieb dabei. Kein Siebenmeter, sondern Sieg für den SCM.