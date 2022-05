Erneutes Duell Nach Auslosung fokussiert sich der SCM auf den HC Erlangen

Auf dem Weg zur Titelverteidigung in der European League trifft der SC Magdeburg im Halbfinale auf RK Nexe. Doch das Final Four und die Kroaten sind noch in weiter Ferne. Zunächst zählt es am Sonnabend (20.30 Uhr/Sky) in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen.