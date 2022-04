Philipp Weber feiert ersten SCM-Titel nach 52 Tagen

Lukas Reineke - Magdeburg. „Ich bin hergekommen, um Titel zu gewinnen“, sagte Philipp Weber bei seiner Rückkehr nach acht Jahren zum Handball-Bundesligisten sowie Jugendverein SC Magdeburg im zurückliegenden Sommer. 52 Tage nach der ersten Trainingseinheit bei den Grün-Roten am 18. August stemmte er am Samstagabend als Zweiter nach Kapitän Christian O’Sullivan den Pokal der Klub-WM im saudi-arabischen Dschidda in die Höhe. „Genauso habe ich es mir vorgestellt“, erklärte der deutsche Nationalspieler beim Empfang an der Getec-Arena am Sonntagnachmittag, „besser hätte es für mich nicht anfangen können. Es ist etwas Besonderes, nach Hause zu kommen und die Leute erwarten uns. Das ist ein Gefühl, das wir immer wieder haben möchten. Daran werden wir jeden Tag arbeiten.“