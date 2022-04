Traum vom Pokalsieg geplatzt: Kiel zu stark für den SC Magdeburg

Der SC Magdeburg muss sich im Pokalfinale dem THW Kiel mit 21:28 (13:12) geschlagen geben. In einem lange Zeit offenen Spiel waren die Kieler am Ende zu stark und haben verdient zum 12. Mal den Pokal gewonnen.

Hamburg - Es sollte nicht sein. Der SC Magdeburg musste sich wie vor vier Wochen in der Bundesliga und vor drei Jahren im Pokalfinale dem THW Kiel geschlagen geben. In einem lange Zeit engen und hochklassigen Endspiel des Final-4-Turniers um den DHB-Pokal hieß es am Ende vor 13 000 Zuschauern in der Hamburger Barclays Arena 21:28 (13:12).