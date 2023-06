Magdeburg - Als Jannick Green vor einem Jahr den SC Magdeburg verließ, wünschte er sich ein Wiedersehen in der Champions League. Klappte sofort, denn der Torwart traf mit Paris St.-Germain

schon in der Gruppenphase auf seine alten Teamkollegen, gewann in der Getec-Arena 29:22 und verlor zu Hause 33:37. Und am Wochenende ist beim Final 4 in Köln sogar ein Duell im Finale möglich.