Die Saison geht für den SC Magdeburg allmählich in die entscheidende Phase. Morgen peilt Tim Hornke in seiner Geburtsstadt Hannover mit den Grün-Roten die nächsten Punkte im Titelrennen an.

Rechtsaußen Hornke will mit SCM in Geburtsstadt Hannover siegen

Magdeburg - Tim Hornke erinnert sich gern an die Anfangszeit seiner Karriere zurück. Mit dem HSV Hannover (ehemals TSV Anderten) traf er in der 2. Bundesliga auf den TSV Hannover-Burgdorf. „Das war das Derby schlechthin in Hannover. Da waren heiße Spiele dabei“, sagt Hornke zu den Duellen in den Jahren 2007 bis 2009. Doch das ist Vergangenheit. Für den Rechtsaußen ist es inzwischen ein „normales Auswärtsspiel“, wenn er morgen (19.05 Uhr/Sky) mit dem SC Magdeburg zum Nachholspiel bei Hannover-Burgdorf antritt – die Partie musste im November verschoben werden, da die Heimspielstätte der Niedersachsen blockiert war.